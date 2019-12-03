السعودية اليوم / إصابة جنديين في انفجار قرب القصر الرئاسي بإندونيسيا



جاكرتا 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واس

أصيب جنديان بجروح بالغة في انفجار وقع بمتنزه بالقرب من القصر الرئاسي الإندونيسي وسط العاصمة جاكرتا.

وقال قائد شرطة جاكرتا جاتوت أيدي في مؤتمر صحفي: إن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الانفجار الذي وقع بمتنزه ناجم عن قنبلة دخانية.

وأشار إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية، ولم يُعثر على أي شيء آخر بعد تمشيط المنطقة.

// انتهى //

09:59ت م

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