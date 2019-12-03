

الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة عدد مراكز وأقسام القلب خلال 3 سنوات من 13 مركز إلى 25 مركزًا وذلك في مختلف مناطق المملكة وأضافت أن معامل القسطرة ارتفع عددها من 23 معمل إلى 40 معمل قسطرة فيما ازدادت عدد غرف العمليات الجراحية من 20 إلى 28 غرفة .

وأوضحت الصحة أنه تم خلال نفس الفترة زراعة 44 جهاز مضخة مساندة البطين الأيسر ( LVAD ) كما تم زراعة 255 صمام أورطي، وأشارت إلى أن عمليات قسطرة القلب كبار كانت 21850 عملية وبلغت الآن 40683 عملية بنسبة ارتفاع 86 % وأما قسطرة القلب أطفال فقد كانت 553 و بلغت الآن 1527 بنسبة ارتفاع 180 % ، فيما كانت عمليات جراحة القلب كبار 1618 وبلغت الآن 2300 بنسبة ارتفاع 42% ، وبالنسبة لجراحة القلب أطفال فقد كانت 444 وبلغت الآن 658 بنسبة ارتفاع 48??، كما أرتفع معدل قسطرة كهربائية قلب كبار إلى 129% .

وأكدت الصحة أن هذه الزيادة أسهمت -بفضل الله- في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى، إلى جانب تخفيف تكاليف الانتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز, مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب واستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز.

يُذكر أن الصحة قامت أخيرًا بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم -بإذن الله- في تجويد وتحسين الخِدْمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.

09:55ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ "الصحة": زيادة عدد مراكز القلب وعمليات القلب النوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.