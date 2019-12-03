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2019-12-03 شاهد.. برج المملكة يضيء بألوان علم الإمارات احتفالاً بيومها الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض شارك برج المملكة أحد أبرز معالم العاصمة الرياض، دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها باليوم الوطني الـ 48، حيث أضيء بألوان العلم الإماراتي. Advertisements وتحتفل الإمارات بيومها الوطني في الثاني من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد تأسيس الاتحاد بين الإمارات السبع وتأسيس الدولة. شارك الخبر







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