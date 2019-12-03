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2019-12-03 هنوف البقمي أول رئيسة بلدية في #الطائف متابعات الخليج 365 - الطائف أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قراراً بإنشاء بلدية فرعية نسائية بالطائف؛ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة. وتكليف المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها. Advertisements يذكر أن هذه أول مرة يتم فيها تعيين امرأة في منصب رئيس بلدية في محافظة الطائف. شارك الخبر







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