الرياض تحتضن المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة

تحتضن الرياض المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة، والذي ينطلق يوم غدٍ، ويستمر حتى ٧ ديسمبر، ويُقام بمركز الرياض الدولي للمعارض ويعد أكبر معرض متخصص بالقهوة والشوكولاتة على مستوى الشرق الأوسط والمعتمد من الجمعية المختصة بالقهوة SCA والمعترف به من الاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI كمعرض دولي وفق المواصفات والمقاييس العالمية . ويهدف المعرض إلى تنمية الموارد غير البترولية ويسوق لمنتج القهوة كأحد أهم المنتجات ذات الاستهلاك العالمي، ويجمع كبرى الشركات والشخصيات من مختلف دول العالم المهتمة والمنتجة للقهوة والشوكولاتة‏ ‏عن المعرض . ويجمع المعرض نخبة من كبار الخبراء المختصين والمنتجين العالميين للشوكولاتة والقهوة بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية تعرض أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الخاصة بإعداد المنتجات ذات العلاقة.

كما يطرح المشاركون بحضور رواد الأعمال والمستثمرين آخر التوجهات التجارية والفرص الاستثمارية والتطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي المُتسق مع رؤية المملكة 2030 لتنمية الموارد غير البترولية. ويتيح المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة والمختص في القهوة والشوكولاتة الفرصة لرواد الأعمال؛ لكي يلتقوا رؤساء كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من خلال جدول اجتماعات مُصاحب، كما يوفر المعرض بيئة مثالية لعقد الصفقات بين التجار والشركات المشاركة في الفعاليات. وفي نسخته لهذا العام يضم المعرض المعتمد من جمعية SCA العالمية المختصة بالقهوة فعاليات مصاحبة تشمل دورات تدريبية وورش عمل، منها دورة أساسيات القهوة يقدمها مدربون معتمدون من جمعية SCA العالمية بشهادات معتمدة.

وتشمل فعاليات المعرض أيضًا «بطولة السعودية للباريستا» التي تعقد وفق معايير وشروط عالمية بالإضافة للعديد من الفعاليات المختصة بالقهوة والشوكولاتة وفنون النحت على الشوكولاتة وطرق التحضير والصناعة. كما سيتم استعراض استثمارات جديدة في هذا القطاع، وعرض أحدث المنتجات والخدمات ذات الصلة أمام الموردين والجمهور، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة، وإتاحة الفرصة لتنمية وتطوير الأعمال، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، والترويج للعلامات التجارية لدى العملاء والجمهور.