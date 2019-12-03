“المنيع”: لا يجوز تفتيش جوال الزوج والزوجة بعد الوفاة

أكد عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله المنيع، أنه لا يجوز تفتيش جوال الزوج أو الزوجة بعد وفاتهما، وينبغي إتلافه بعد وفاة أحدهما.

وقال «المنيع»: «ينبغي ألا يُفتَح الجوال، فالشخص تُوفِّي، وانتقل إلى رحمة الله تعالى ويحتمل أن يكون فيه من الأشياء التي لا يريد أن يعلمها أحد». وأكمل: «ينبغي إتلاف كل المكالمات والرسائل وكل ما في الهاتف بعد موته» بحسب صحيفة “عاجل”.