تمكن مركز الضبط الأمني بالليث، الواقع على طريق الساحل القديم- حفار والتابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من القات المخدر، قدرت بأكثر من 2800 حزمة، بالإضافة إلى مبلغ مالي 24 ألف ريال.
وكان رجال أمن الطرق بنقطة تفتيش الليث قد اشتبهوا في سيارة تسير على طريق الساحل القديم – حفار، يقودها مواطن برفقته آخر. وبعد استيقاف تلك السيارة تم تفتيشها وعثر رجال الأمن داخلها على 2809 حزمة قات ومبلغ 24 ألف ريال. وحرر رجال مركز الضبط الأمني محضرًا رسميًا بالواقعة وأحالوا القضية إلى جهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر “أمن طرق الليث” يضبط شخصين بحوزتهما 2800 حزمة قات و24 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.