الطالبتان اللتان أنقذتا حياة شاب تعرض لحادث ترويان التفاصيل.. ومدير جامعة حائل يوجه بتكريمهما (فيديو

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روت الطالبتان بجامعة حائل، شوق العنزي وسراب العنزي؛ اللتان أنقذتا حياة شاب تعرض لحادث مروري في حائل، تفاصيل جديدة حول الواقعة وكيف تعاملا معها، فيما وجه مدير الجامعة بتكريمهما بما يليق بعملهما البطولي.

وقالت الطالبة بكلية التمريض شوق العنزي إنها وصديقتها سراب الطالبة بكلية طب الأسنان، سمعا صوت ارتطام سيارة في الطريق المجاور لمنزلهما، فهرعا إلى مكان الحادث، وفور وصولهما وجدا شابًّا مصابًا تفوق إصابتُه جروح زملائه الآخرين التي كانت طفيفة.

وأوضحت أنهما قدمتا له الإسعافات الأوَّلية، وتأكدا من بعض العلامات الحيوية، حتى باشرت فرق الهلال الأحمر الموقع.

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وأشارت إلى أن الدورات التدريبيّة المتخصصة التي تلقتها أسهمت بشكل رئيس في اكتسابهما مهارة تقديم الإسعافات الأوّلية للمصاب، لافتة إلى أنها عضو في الفريق التطوّعي للهلال الأحمر، وزميلتها متمكنة أيضًا بفضل الدورات التدريبيّة التي حصلت عليها.

وكانت كاميرات مراقبة بأحد المحال التجارية بحائل، رصدت أول أمس (الأحد) الفتاتين وهما تعبران الطريق للوصول إلى حادِث مروري وقع في الجهة المقابلة، وقاما بإجراء إسعافات أولية لشخص مصاب؛ الأمر الذي أثار إعجاب مواقع التواصل وغرد المتابعون للإشادة بموقفهما.

من جانبه، وجّه مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم بتكريم الطالبتين؛ نظير شجاعتهما ومبادرتهما الإنسانية بإنقاذ حياة مواطن تعرض لحادث مروري.



