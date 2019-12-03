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نشر مواطن صورة شيك صادر من وزارة المالية لصالحه قبل 11 عاماً، واللافت في الأمر أن قيمة المبلغ في الشيك هللة واحدة فقط.
وكتب المهندس الاستشاري أحمد العبدالكريم معلقاً على صورة الشيك التي نشرها: “صدر لنا هذا الشيك منذ اكثر من احدى عشر عاماً واحتفظ به ذكرى حتى يأتي اليوم الذي يكون له قيمة تسوى”.
ولاقت تغريدة العبدالكريم تعليقات عدة، اتسم بعضها بالطرافة، ومنها: “لا تصرفه كله حاول تدخر جزء من المبلغ، الشيك يكلف أضعاف المبلغ المدون به، يستحق أن يوضع في برواز”.
فيما تساءل آخرون عن العمل التي قامت به شركته لتدفع له الوزارة هذا المبلغ فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ينشر صورة شيك رسمي صادر لصالحه بقيمة هللة واحدة فقط .. ومغردون يتساءلون عن مقابل قيمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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