خالد الفيصل يتحدث عن عمله في “رعاية الشباب” وزيارته طهران وكيف منع دخول إسرائيل لـ”الأولمبية الدولية”

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تحدث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن عمله مديراً لرعاية الشباب وزيارته الرسمية لطهران آنذاك، وكيف تسبب في منع إسرائيل من الانضمام للجنة الأولمبية الدولية.

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وقال الفيصل، خلال لقاء مع برنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، إنه عُين مديراً لرعاية الشباب بينما كان لا يزال يدرس في الجامعة، وعندما ذهب إلى لندن لإنهاء إجراءاته الجامعية للعودة لاستلام عمله الجديد، جاءته برقية تكليف من المملكة للذهاب إلى طهران لحضور اجتماع اللجنة الأولمبية العالمية كمندوب للمملكة، فذهب وحضر الاجتماع.

وكشف أنه خلال هذا الاجتماع تسبب في عدم دخول إسرائيل إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتحدث أمام الحضور عن عنصريتها، حتى ضجت القاعة بالتصفيق له.

وقال إنه كانت هناك مشكلة بين السعودية وإيران بسبب البحرين وقت حكم الشاه، فسأل والده الملك فيصل رحمه الله إن كانوا يعتذرون عن مباراة ودية بينهم وبين إيران أم لا، فأجابه الملك بألا يعتذروا وأن الجانب الإيراني هو من سيعتذر، وبالفعل حدث ما توقعه الملك واعتذر الجانب الإيراني.