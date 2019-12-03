“الخدمة المدنية” توضح كيفية ظهور نقاط الأقدمية

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قالت وزارة الخدمة المدنية إن نقاط الأقدمية لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وإعلان أسماء المرشحين.

وأوضحت الوزارة أنه لا بد من الدخول على الصفحة الشخصية في برنامج “جدارة” للاطلاع على نتائج المفاضلة.

ومن جهة أخرى أطلقت الخدمة المدنية “برنامج تأهيل المتميزين” لتطوير الكفاءات الوطنية لحديثي التخرّج من شباب وشابّات الوطن، والتقديم عن طريق بوابة وزارة المالية.

