︎ :
.
قالت وزارة الخدمة المدنية إن نقاط الأقدمية لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وإعلان أسماء المرشحين.
وأوضحت الوزارة أنه لا بد من الدخول على الصفحة الشخصية في برنامج “جدارة” للاطلاع على نتائج المفاضلة.
ومن جهة أخرى أطلقت الخدمة المدنية “برنامج تأهيل المتميزين” لتطوير الكفاءات الوطنية لحديثي التخرّج من شباب وشابّات الوطن، والتقديم عن طريق بوابة وزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الخدمة المدنية” توضح كيفية ظهور نقاط الأقدمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.