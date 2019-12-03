منتدى الإعلام يبحث تأثير القوة الناعمة في الاتصال

︎ :



.

أكد معالي وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي أهمية دور الإعلام العربي المؤثر في حمل الصور الإيجابية والتعريف بالمكتسبات والدفاع عن الحقوق، وبناء علاقة إيجابية مع الآخر، وذلك من خلال مناقشة القوة الناعمة كحامل لتطلعات الحكومات والشعوب، وتحديات بناء السمعة للدول والمجتمعات، وآليات خلق نموذج قوة إعلامية ناعمة.

وقال خلال جلسته اليوم بمنتدى الإعلام السعودي التي جاءت بعنوان ” القوة الناعمة: قراءة في المشهد الاتصالية العربي” وذلك ضمن منتدى الإعلام السعودي : “لا نستطيع اليوم إعطاء العالم صورة مغايره عن الواقع، ومن استراتيجيات الرد الناعم أن نهيا الذهنية لنقل صورة إيجابيه وقلب الصورة النمطية عنا وعن منطقتنا”.

ونوه معاليه بالتغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وقال: “من زار السعودية قبل عامين وعاد الآن لمشاهدتها يشاهد التغير الواضح فيها في ظل تمكين المرأة والانفتاح والتطور الواضح”.

بدورها قالت رئيسة منظمة الشرق الأوسط ورئيسة قسم الفيديو في وكالة الصحافة الأوروبية EPA آمال بين في الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان ” تأثير الصور في رواية الأحداث” إن الصورة الصحفية قادرة على تغيير مجرى الأحداث عالميا.

وأشارت إلى أن الصورة تعد من الوسائل الاتصالية الفاعلة في الصحافة المعاصرة، وأداة فاعلة في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محققة بذلك دورًا اتصاليا واقتصاديا، ليعيش الجمهور تطور الأحداث أولًا بأول..، مرجعة ذلك إلى القدرات التكنولوجية الفائقة لوسائل الإعلام التي تضع كل فرد في موقع الحدث في الوقت الفعلي.

