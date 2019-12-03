أمير مكة يروي قصة رفض الملك فيصل الانسحاب من مباراة ودية أمام إيران

روى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، موقفًا عكس حكمة الملك فيصل، برفضه الانسحاب من مباراة ودية كانت مقررة بين المنتخبين السعودي والإيراني.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال لقائه الإعلامي عبد الله المديفر، المذاع على قناة «روتانا خليجية»: «حدث ذلك وقت حكم الشاة؛ حيث ساءت العلاقات بين المملكة وإيران؛ بسبب البحرين، وكان مفترضًا أن تقام مباراة ودية في طهران، فذهبت للملك فيصل لأعرض عليه الأمر».

وتابع: «كان منتخبنا سيذهب لطهران للعب المباراة الودية وحدثت هذه المشكلة (تدهور العلاقة مع إيران) فخشيت ذهاب السعوديين إلى إيران في ذلك الوقت وتلك الظروف وكان الملك فيصل– حينئذٍ- في جدة فذهبت إليه بالطائرة؛ فأخبرونِي أنَّه في مكة وعلمت بأنه في الحرم المكي فذهبت للحرم مستعجلًا، حيث كنت أرغب في العودة للرياض بنفس الليلة».

واستكمل، «أثناء خروج الملك فيصل من الحرم مشيت بجواره وعرض عليه الأمر وسألته قائلًا: «كيف نروح طهران في هذه الظروف (نروح ولا ما نروح شو رأيك لو نعتذر)، فما ردَّ علي».

وأضاف الأمير خالد الفيصل: «مشيت خلف الملك فيصل إلى أن أراد استقلال السيارة وأنا بجواره وقلت له: (طال عمرك نروح ولا ما نروح) فوضع يده على باب السيارة وأمسك به ثمّ صمت لحظات والتفت إلي وركب السيارة؛ فأُسقط في يدي فلم أكن ما أسوي وكانت المباراة– حينئذٍ– متبقي عليها أسبوعان».