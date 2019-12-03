اقتصادي / المؤشر الياباني يهبط 1.27% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

انخفض المؤشر القياسي الياباني في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر 1.27 في المئة ليصل إلى 23231.14 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المئة مسجلا 1695.91 نقطة.

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06:09ت م

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