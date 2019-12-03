شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق(الشرقية،الرياض ومناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، ويؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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