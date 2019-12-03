السعودية: الخلاف مع قطر ليس من اختصاصات منظمة «الطيران المدني»

أكدت سفارة السعودية في لاهاي، اليوم الإثنين، أن «محكمة العدل الدولية بدأت اليوم جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من: المملكة، الإمارات، البحرين، مصر، على قرار مجلس منظمة الطيران المدني القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى».

وقالت السفارة، في بيانها، إن «المملكة أكدت موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كل أنواع التهديد، وأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني، كونه خلافًا ذا طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص المنظمة».

وأضاف البيان: «المملكة أوضحت أن الدول الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حججها، وتؤكد سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون في الاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبیعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سیتخذون القرار الصائب».