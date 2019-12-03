«الزعاق» يفسر لـ«عاجل» سبب عودة شعاع الشمس بعد الغروب بحفر الباطن

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، لـ«عاجل»، سبب عودة شعاع الشمس بعد غروبها بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

وقال الزعاق: إن عودة ظهور ضوء الشمس بعد الغروب، على فترات متباعدة، يعود إلى سببين؛ أولهما صفاء الغلاف الجوي، وثانيهما تشبع طبقات الغلاف الجوي العليا بالرطوبة، التي تعمل كمرآة عاكسة؛ فتعكس شعاع الشمس ويتجلى ضوؤها مجددًا ويطول الأفق.

وتابع الزعاق، إن تلك الظاهرة حدثت كثيرًا خلال هذه السنة؛ فصفاء الغلاف الجوي مع تشبع طبقات الجو العليا بالرطوبة يعمل على عكس الأشعة؛ فتبدو الشمس غائبة للتو ويتجاوز الغلاف الغازي أكثر من المعتاد.

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وكان مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو، بشأن عودة ضوء الشمس بعد غروبها في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية وكان الأفق مظلمًا؛ ما سبب قلقًا لدى أهالي المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، إن الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة المناخية تشمل أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تواصل انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.