الذهب يستقر بعد بيانات أمريكية ضعيفة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب، الإثنين، بعدما قلصت خسائرها بفعل بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وهو ما أجج مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، بينما تجاوز البلاديوم 1860 دولاراً للأوقية (الأونصة) في صعوده المستمر منذ أسبوع، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من نقص في المعروض.



ووفقاً لرويترز، استقر الذهب في السوق الفورية عند 1463.96 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2%، لتبلغ عند التسوية 1469.20 دولار للأوقية.

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وكان المعدن الأصفر هبط إلى 1453.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بفعل صعود الدولار وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، أعطت دعماً للأسهم، لكن مؤشرات الأسهم الأمريكية هبطت وتراجع الدولار بعد بيانات أظهرت هبوطاً غير متوقع في الإنفاق بقطاع التشييد في أكتوبر/ تشرين الأول، مع تراجع الاستثمار في المشروعات الخاصة إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6% إلى 1852.49 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى مرتفعاً جديداً في وقت سابق من الجلسة عند 1861.71 دولار. ويحطم البلاديوم مستويات قياسية بشكل يومي منذ الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجعت الفضة 0.6% إلى 16.92 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1% إلى 898.85 دولار للأوقية.