شكرا لقرائتكم خبر عن هنوف أول رئيسة بلدية في الطائف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أمس الأول (الأحد)، قراراً بإنشاء بلدية فرعية نسائية بالطائف؛ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، وتكليف المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.
وعلمت "الخليج 365" أنه بالرغم من افتتاح مقر البلدية النسائية، لكن لن يشهد المبنى أي مراجعات طيلة هذا الأسبوع لعدم اكتمال التجهيزات.
كانت هذه تفاصيل خبر هنوف أول رئيسة بلدية في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.