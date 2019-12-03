شكرا لقرائتكم خبر عن هنوف أول رئيسة بلدية في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أمس الأول (الأحد)، قراراً بإنشاء بلدية فرعية نسائية بالطائف؛ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، وتكليف المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

وعلمت "الخليج 365" أنه بالرغم من افتتاح مقر البلدية النسائية، لكن لن يشهد المبنى أي مراجعات طيلة هذا الأسبوع لعدم اكتمال التجهيزات.