شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: استعادة مخطط عشوائي في الشميسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) @amead9999

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة مخططاً عشوائياً بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أن المخطط الذي تمت إزالته احتوى على 53 قطعة أرض مسورة بارتفاع مترين، إضافة إلى منزلين أحدهما مسلح والآخر مسقف بالحديد، مشيراً إلى أنه تمت إزالة 5 أراضٍ مسورة بمساحات مختلفة وتمت إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية المختصة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، مؤكداً أن قسم مراقبة البناء ببلدية العمرة الفرعية يعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير.