شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى المعلم» يناقش العوائق والتجارب الميدانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) @ f lorist600

أطلق مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة، أمس (الإثنين)، منتدى المعلم الخليجي بمكة المكرمة، بحضور 180 معلما ومشرفا لتحقيق أهداف ومهارات القرن الـ21.

وقال مدير عام المكتب الدكتور علي القرني، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البرامج عبدالرحمن المرشد، «إن المعلم يعد الأساس القوي، والركن المتين، الذي ينهض عليه المجتمع، بل هو الغاية الأولى لتطلعات المجتمعات، في سعيها لصناعة مستقبلها. وإن نجاح المعلم، وتميزه في أداء رسالته، هو سنام حلم المخططين الاستراتيجيين، الذين ينشدون السبيل الأمثل للنهوض بالأمم. ولن يغيب عن بالنا أبداً، أن نجاح المعلم في الميدان، إنما هو حسم السباق إلى الغد لصالح أمته». من جهته، أكد مساعد مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني لـ«الخليج 365»، أن منتدى المعلم الخليجي يسعى إلى مناقشة العوائق التي تواجه المعلم، وتسليط الضوء على التجارب الميدانية التي نفذها عدد من المعلمين والمعلمات وساهمت في نجاح خطط التعليم. وقال إن هناك عددا من الورش المصاحبة للمنتدى مما ينعكس على العمل في المدارس.