مشعل بن ماجد يستقبل القنصل الإندونيسي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) في مكتبه، القنصل العام الإندونيسي بجدة الدكتور محمد هيري شريف الدين. استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) في مكتبه، القنصل العام الإندونيسي بجدة الدكتور محمد هيري شريف الدين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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