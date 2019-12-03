شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش سير خطوات التحول الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) @amead9999

استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه أمس (الإثنين) في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة، الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بالإمارة، بما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب استعراض خطوات تطبيق الحكومة الإلكترونية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة، إضافة إلى تفعيل واستثمار التقنية لتطوير الأداء والرقابة.

من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، واستمع إلى شرح عن خطط الهيئة المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، إلى جانب عرض أعمال قطاع الحج والعمرة الذي استحدثته الهيئة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها، وفقاً لرؤية المملكة 2030. إلى ذلك، يطلق الأمير بدر بن سلطان مساء اليوم (الثلاثاء) استراتيجية الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال والإعلام.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة وفق محاور من أربع أولويات، وأربعة أهداف، وأربع قيم، و40 مبادرة متنوعة، وتستهدف إرساء الأطر العملية اللازمة لعملية التحول، ولمواءمة أدائها مع رؤية المملكة 2030، لتكون غرفة مكة نموذجاً رائداً لتنمية الأعمال والمجتمع، وتقديم أفضل الخدمات، وتسخير ممكنات القطاع الخاص لخلق بيئة استثمار جاذبة.