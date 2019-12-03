شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع «مجلس التعاون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الرسالة لأمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال الشيخ صباح له أمس (الإثنين) بقصر بيان. واطلع أمير دولة الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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من جهة ثانية، استقبل خادم الحرمين الشريفين، أمس، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.