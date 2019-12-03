شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إنجاز بدأت بإمارة مكة واختتمت بـ«البلديات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الإثنين) الموافق 5/‏‏ 4/‏‏ 1441الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وأكد الديوان الملكي في بيان له أنه سيصلى بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

والراحل هو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، ولد في مدينة الرياض عام 1350 الموافق لعام 1931، درس في «معهد الأنجال»، ثم في جامعة كاليفورنيا في العلوم السياسية وتخرج فيها عام 1372.

وفي مطلع عام 1373 عينه الملك عبدالعزيز أميراً لمنطقة مكة المكرمة وظل فيها إلى 5 جمادى الأولى 1375 الموافق 20 ديسمبر 1955، وفي 20 جمادى الأولى 1375 الموافق 4 يناير 1956 عينه ولي العهد الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزيراً للأشغال العامة، وبقي فيها حتى 3 ربيع الثاني 1399 الموافق 2 مارس 1979 عندما عينه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، واستمر في منصبه حتى 29 رجب 1403 الموافق 13 مايو 1983 عندما عين وزيراً للمياه والكهرباء.

وفي عام 1424 الموافق لعام 2003 عاد وزيراً لوزارة الشؤون البلدية والقروية وظل بها حتى استقال في 14 ذي القعدة 1430 الموافق 2 نوفمبر 2009.