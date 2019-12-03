شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى التعازي من قادة ومسؤولين عرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تعزية من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وعضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأعرب المواسون، عن صادق تعازيهم ومواساتهم في هذا المصاب، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.