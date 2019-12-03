شكرا لقرائتكم خبر عن تسربات في مباني الطالبات.. و«الجامعة» تطمئن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة)

أسفرت الأمطار التي هطلت على جدة صباح أمس (الإثنين) عن تجمعات للمياه في شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز، ما أحدث بعض الأضرار. وانتقدت طالبات تجمعات المياه في الجامعة خصوصا في المبنى ٤١/‏٤٣.

وتواصلت "الخليج 365" مع المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي للوقوف على الأضرار التي لحقت بمبنى الجامعة فأقر بحدوث تجمعات لمياه الأمطار التي هطلت صباحا، وتمت معالجة أغلب المواقع فيما تبقت أخرى تحت المعالجة في انتظار مغادرة الطالبات ليتسنى دخول فرق الصيانة المتخصصة، وجار العمل على متابعتها.

وأكد المتحدث عدم وجود أي تأثير للمواقع المغمورة بمياه الأمطار على سير الدراسة، «جميع الطرق الداخلية في الجامعة لم تتأثر والمواقع التي شكلت تجمعات تمت معالجتها بنسبة كبيرة جدا والدراسة تسير بشكل طبيعي». وأضاف البقمي أن تسربات حدثت في بعض المباني عبر النوافذ وجارٍ المعالجة.