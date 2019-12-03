شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ لـ "الخليج 365": 71% انخفاض بلاغات الاحتيال المالي.. 1063 شكوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة) أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«الخليج 365» انخفاض بلاغات وشكاوى التعرض لرسائل الاحتيال المالية عبر الرسائل النصية، الواردة من عملاء البنوك، في النصف الأول من العام الحالي 2019، بنسبة 60% عن بلاغات الفترة نفسها من العام الماضي. وبين أن إجمالي البلاغات بلغ 1063 شكوى في النصف الأول من 2019 بحجم مبالغ تصل إلى 49 مليون ريال، بينما رصد العام الماضي 2613 بلاغا بقيمة 170 مليون ريال (بنسبة انخفاض 71% عن مبالغ العام الماضي). وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تعد كبيرة مقارنة بحجم العمليات المصرفية التي تتم على مدار الساعة على مستوى الفروع والقنوات المساعدة كالإنترنت والهاتف المصرفي واستخدام البطاقات البنكية باختلاف أنواعها، لافتا إلى الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي في التصدي لإشكالية الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها عملاء البنوك عبر الرسائل النصية. ونوه بتضافر الجهود بين البنوك السعودية وهيئة سوق المال وعدد من الجهات ذات العلاقة عبر تشكيل لجنة على مستوى رفيع للتصدي لمثل هذه الرسائل التي توهم العملاء بالكسب السريع، إضافة لتخصيص هيئة الاتصالات رمزا موحدا لكافة شركات الاتصالات تستقبل من خلاله شكوى العملاء من رسائل الاحتيال المالي.

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