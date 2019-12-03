شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف موسمية لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان والحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1441؛ بدأ التقديم لها اعتبارا من الأول من ربيع الآخر، ويستمر حتى آخر الشهر.

ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام سعود الرحيلي الشباب المكي الراغبين في شَغل هذه الوظائف الموسمية إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http:/‏/‏shbabmakkah.com.

وأوضح الرحيلي أن الأنشطة تشمل «نشاط خدمة الطائفين، والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام»، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية، ونشاط التوعية بحق الطريق، ونشاط الإسعافات الأولية، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين.