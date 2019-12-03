شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان: تنمية الموارد البشرية وتطوير القيادات أبرز إستراتيجيات الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان الحمدان، أن ما اشتملت عليه الرؤية من إستراتيجيات معاصرة، وبرامج نوعية ومبادرات مهمة، يهدف بالدرجة الأولى إلى الاهتمام بالإنسان السعودي، لتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الإداري، وإعداد وتطوير القيادات الإدارية الوطنية لقيادة مسارات التنمية، برؤية محلية وأداء عالمي، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، لتكون قادرة على صناعة المستقبل، بتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال في كلمته خلال افتتاحه أمس (الإثنين)، اجتماع الطاولة المستديرة «القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030»، الذي نظمته أكاديمية تطوير القيادات الإدارية التابعة لمعهد الإدارة العامة بمنتجع الفيصلية درة الرياض ـ بنبان، إن ما تعيشه السعودية من واقع حضاري مميز، وتنمية مستدامة، وتطلعات مستقبلية رائدة، يؤكد عمق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليتولى أمر قيادتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتفعيل برامجها، والدفع بها صوب تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية للمملكة.

وعدَّ مدير معهد الإدارة الدكتور مشبب القحطاني المناسبة فرصة لبحث أبرز المستجدات في الفكر القيادي، ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأشار مدير عام أكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور صلاح السليمي إلى مشاركة 120 من أبرز القيادات الإدارية، نظرا لدورهم الحيوي في تمكين القيادات المستقبلية في القطاعات الحكومية الرجالية والنسائية. وعقدت 3 جلسات عن رؤية المملكة 2030، وما اشتملت عليه من إستراتيجيات تنموية، وبرامج نوعية ومبادرات مهمة، تهدف إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي، وإعداد وتطوير القيادات الإدارية القادرة على صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.