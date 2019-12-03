شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 60 طالبا من سفراء التميز ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

كرم محافظ بقيق محمد المتحمي، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، 60 طالبا من «سفراء التميز» بمحافظة بقيق بمشاركة المساعد للشؤون التعليمية د.سامي العتيبي، ومستشار مدير التعليم فهد الغفيلي، ورؤساء كافة الجهات الحكومية صباح أمس.

وقال محافظ بقيق في كلمته: إن القيادة الرشيدة تولي التعليم أولوية قصوى وتهدف إلى تعليم متميز وبناء جيل متسلح بالعلم والتقنية ومهتم بالإبداع والتطوير والبحث والابتكار، في الوقت الذي بات فيه التعلم النوعي طريقا لنماء الأوطان، وأثنى المتحمي على دور إدارة التعليم في المنطقة الشرقية ومكتبها في المحافظة على الاهتمام ببناء سمات الجيل القادم وتوفير البيئات التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

بدوره، قال مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية: إن إدارة التعليم تسعى لخدمة تعليمية ذات مردود إيجابي في كافة المدن والمحافظات، مشيرا إلى أن تكريم المتميزين من أبناء وبنات المنطقة الشرقية واجب واستحقاق لهم كتقدير لعطائهم واهتمامهم بالعلم والمعرفة واكتساب المهارات وصقلها.

وأضاف إن رؤية المملكة 2030 ترتكز على التعليم كأحد أهم محاورها لتحقيق الرؤية السعودية وللبناء المستدام للأجيال القادمة التي يجب أن تكتسب العلوم والمعارف والمهارات لمجابهة مستجدات المستقبل والتطور الذي يسير بوتيرة عالية، مؤكدا أن جهود وزير التعليم د. حمد آل الشيخ تأتي لتعزيز التطوير ورفع مستوى التحصيل العلمي والمهاري لجميع الطلاب والطالبات في المملكة.

من جانبه، قال مدير مكتب تعليم بقيق مرعي البارقي: إن تعليم المحافظة استلم مبنى تعليميا جديدا وسيبدأ تشغيله الفصل الدراسي الثاني، وأشار إلى أن مكتب التعليم يكرم 60 طالبا من المميزين في التعليم لدعمهم وتشجيعهم، وأوضح البارقي أن دعم الجهات الحكومية كافة لمكتب التعليم ساهم بشكل كبير في التفوق الذي نجني ثماره اليوم.