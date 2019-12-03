شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بمناسبة عالمي الأشخاص ذوي الإعاقة بتأهيل الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وشمل البرنامج ورشة بعنوان «لغة الإشارة» قدمها مدرب التربية الخاصة حسين الربح، تناولت طرق التواصل مع الأصم وأبجدية الحروف والأرقام، وكذلك بعض الإشارات الوصفية، كما قدمت المشرفة الإدارية للأقسام الصحية بالمركز نجوى القحطاني، ورشة أخرى بعنوان «الحواس الخمس»، تناولت فيها عدة محاور وأهمها السمع والبصر في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة وبعض تمارين توضح أهمية ونعمة الحواس الخمس.
واستكمل البرنامج بمحاضرة بعنوان «المستقبل يمكن الوصول إليه للأشخاص ذوي الإعاقة» من تقديم الأخصائية بالعلاج الطبيعي فايزة الرويلي، حيث أوضحت فيها حقوق الشخص ذوي الإعاقة والتقنيات المساعدة لوصوله لمستقبل يمكن له الاعتماد على نفسه، كما استعرضت بعض الشخصيات التي تعد نموذجا ناجحا ومحفزا لهذه الفئة الغالية.
وأقيمت محاضرة لمشرفة الأقسام الصحية بالمركز د. مريم الصالح بعنوان «الصرع المزمن وكيفية التعامل معه»، موضحة من خلالها ماهية الصرع والطرق الصحيحة المتبعة في علاجه، وفي نهاية البرنامج كرمت مديرة المركز عائشة المزيد المحاضرين.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج بمناسبة عالمي الأشخاص ذوي الإعاقة بتأهيل الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.