شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بمناسبة عالمي الأشخاص ذوي الإعاقة بتأهيل الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام وبالتعاون مع إدارة التربية الخاصة «شعبة العوق السمعي» التابعة لمكتب التعليم بالمنطقة الشرقية، برنامجا تثقيفيا توعويا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «المستقبل.. يمكن الوصول إليه» صباح أمس على مسرح المركز، مستهدفا منسوبات ومنسوبي فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وشمل البرنامج ورشة بعنوان «لغة الإشارة» قدمها مدرب التربية الخاصة حسين الربح، تناولت طرق التواصل مع الأصم وأبجدية الحروف والأرقام، وكذلك بعض الإشارات الوصفية، كما قدمت المشرفة الإدارية للأقسام الصحية بالمركز نجوى القحطاني، ورشة أخرى بعنوان «الحواس الخمس»، تناولت فيها عدة محاور وأهمها السمع والبصر في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة وبعض تمارين توضح أهمية ونعمة الحواس الخمس.

واستكمل البرنامج بمحاضرة بعنوان «المستقبل يمكن الوصول إليه للأشخاص ذوي الإعاقة» من تقديم الأخصائية بالعلاج الطبيعي فايزة الرويلي، حيث أوضحت فيها حقوق الشخص ذوي الإعاقة والتقنيات المساعدة لوصوله لمستقبل يمكن له الاعتماد على نفسه، كما استعرضت بعض الشخصيات التي تعد نموذجا ناجحا ومحفزا لهذه الفئة الغالية.

وأقيمت محاضرة لمشرفة الأقسام الصحية بالمركز د. مريم الصالح بعنوان «الصرع المزمن وكيفية التعامل معه»، موضحة من خلالها ماهية الصرع والطرق الصحيحة المتبعة في علاجه، وفي نهاية البرنامج كرمت مديرة المركز عائشة المزيد المحاضرين.