شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ رأس تنورة يبحث مع مدير المستشفى «تطوير المسار الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل محافظ محافظة رأس تنورة عبدالرحمن الرشودي، مدير مستشفى محافظة رأس تنورة وصفوى العام فالح الدوسري، ومدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي عباس الصادق، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية والتواصل الاجتماعي بين مختلف القطاعات في محافظة رأس تنورة.

ووجه محافظ رأس تنورة الحضور بأهمية وضرورة تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي جاءت في مختلف المجالات لا سيما المجال الصحي المهم للمواطنين والمقيمين والتي تعتبر مهمة في تطوير المسار الصحي بالمملكة. وأوصى المحافظ مدير المستشفى الدوسري بأهمية تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي القطاع الصحي لما لهذا المجال من ركيزة قوية في بناء المجتمعات.

وأوضح مدير مستشفى محافظة رأس تنورة وصفوى العام فالح الدوسري، أهمية تفعيل المبادرات الصحية، التي تهدف لتوعية المجتمع صحيا، والتي سوف تكون متماشية مع رؤية وطننا الغالي.

وأكد الدوسري أنه سوف نطلق عدة مبادرات صحية بمحافظة رأس تنورة في بداية العام الميلادي الجديد 2020، مشيرا إلى أن المستشفى سوف يركز إضافة إلى المبادرات الصحية على المبادرات ومشاركة المجتمع. مبينا أن الشراكات المجتمعية انطلقت من بلدية المحافظة، وسوف تكون في الأيام المقبلة مع الدوائر والمؤسسات الأخرى بمحافظة رأس تنورة كالتنمية الاجتماعية ونادي الحي وغيره من الجهات، والتي سوف تعكس فائدتها على المجتمع ككل، وأضاف الدوسري: إننا سنحاول استقطاب العديد من الكفاءات من المتطوعين لإقامة الفعاليات المختلفة والتي سوف تكون ركيزة لرؤية وطننا الغالي.