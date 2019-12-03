شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: خادم الحرمين الشريفين «صديق للصحفيين» وداعم التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الإعلام تركي الشبانة، عن إطلاق قناة وإذاعة قريبا لكل منطقة من مناطق المملكة تهتم بما يدور فيها من فعاليات ومهرجانات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن المدينة الإعلامية المقرر إنشاؤها.

» تفعيل حقيقي

وأوضح خلال جلسة على هامش منتدى الإعلام بعنوان «الإعلام والمرحلة الجديدة»، أنه لا يوجد تفعيل حقيقي للإعلام المحلي، وهذه الخطة بإقامة محطات في كل منطقة ستفعله بصورة أكثر شمولية ووضوحا ونقلا للصورة الحقيقية لما يدور في المناطق، كما سيتاح للشركات بناء دور للسينما في كل منطقة.

» نقلات نوعية

ولفت إلى أن مستقبل الإعلام السعودي يبدأ بهذا المنتدى، مضيفا إن المملكة تشهد خلال المرحلة الحالية الكثير من النقلات النوعية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى استلام إدارة قمة العشرين وقبله طرح أرامكو، وهذا دليل على أن مستقبل الإعلام كبير، ولا بد أن يكون زاهرا، وقبل ذلك وأهم منعطف بهذا المجال أن المملكة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو صديق الإعلاميين، وهذا الأمر يساهم في خلق هذا التغير في المجال الإعلامي.

» تسويق خارجي

وأشار إلى أن من أهم الأولويات التي يعمل عليها منذ توليه الوزارة هو تسويق المملكة داخليا وخارجيا وتفعيل قطاع الإعلام في المملكة، مشيرا إلى أن التغير السطحي والشكلي لن يعمل فيه ولكن سيكون هناك تغير على المدى البعيد، وقال: أنا مؤمن بشكل رئيسي بأن الإعلام المحلي والنجاح يبدأ من هنا ومن ثم ينطلق خارجيا، فالمملكة شبه قارة ومترامية الأطراف والإمكانات والكوادر موجودة وتحتاج بيئة عمل وأدوات وبنية تحتية لكي تبدع، وهذا ما سنعمل عليه.

» السوق الإعلاني

ودعا جميع المؤسسات السعودية الإعلامية التي تعمل خارج المملكة للعودة والعمل فيها بحيث سيكون لهم تسهيلات أكثر ودعم أكبر من أجل تحقيق أهدافنا في صناعة الإعلام، مشيرا إلى أن السوق الإعلاني في المملكة سيئ حاليا، وهذا الأمر سيتم علاجه خلال المرحلة المقبلة.

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» نسب المشاهدة

وتحدث عن الإحصائيات والقياسات على نسب المشاهدة، مؤكدا أنها عشوائية وغير دقيقة ومبنية على اجتهادات غير علمية ولا مدروسة، مبينا أن الوزارة على وشك الانتهاء من الاتفاق مع أهم الشركات العالمية لقياس نسب المشاهدة في مختلف قنوات التواصل، وهذا يساعد في نمو الشركات في السوق بصفة عامة ويزيد من مستوى المصداقية في العمل، كما سيتم العمل على التلفزيون المدفوع والصحف المدفوعة أيضا والعمل الدرامي بمبالغ رمزية.

» مواكبة التغيرات

وأوضح أن دعم الإعلام السعودي واجب على وزارة الإعلام، ولكن التعاطي مع معطيات العصر مهم جدا، من أجل أن نواكب التغيرات التي طرأت على المجال، مؤكدا وجود خطوات جادة في الدعم وسيتم ترتيبها مع الجهات المعنية بذلك، ولا يمكن أن نستحدث إعلاميين إلا بوجود شركات ناجحة تضم الشباب وتبني فيهم مبادئ الإعلامي المهني الاحترافي.

» تطوير القنوات

وقال: هيئة الإذاعية فيها أكثر من قطاع وكل قطاع لديه العديد من المجالات المتنوعة، وكالة الأنباء والإذاعة والتلفزيون هي صديقة الأسر السعودية، والخطة المستقبلية لها ستحقق نقلة نوعية على مستوى تطوير القنوات الدينية والرياضية والقناة الأولى التي ستكون ممثلة حقيقية لرؤية المملكة 2030، وقناة السي بي سي سيكون فيها ساعة يومية للدراما السعودية فقط، وهذه دعوة للممثلين والمنتجين السعوديين، ولدينا مشروع كبير لذلك لدينا 50 نصا دراميا جاهزا للعمل، وسندعم المسلسلات السعودية التي تعتبر لدينا الأهم والأكثر.

» السعوديون بالخارج

وبين أن القناة الإخبارية سيكون 75% من بثها محليا ويغطي جميع المناطق والباقي لأخبار السعوديين في الخارج، مع إطلاق قناة باللغة الإنجليزية خلال المرحلة المقبلة، تستهدف 14 مليون مقيم، ومنصة إخبارية ديجيتال ستنطلق في الربع الأول من العام المقبل.