شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤية المملكة» تدعم استضافة «فكر17» للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
وعن تحديد اختيار إقامة الفعاليات في المنطقة الشرقية، ذكر مصدر أن الأمر يعود إلى كون مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء» مركزا متطورا ومؤهلا لمثل هذا المحفل، ولديه إمكانات للتواصل مع الحضارات والثقافات الأخرى، خاصة وأنه تميز بالأنشطة العالمية التي على إثرها يستقطب أنشطة ثقافية بمستوى عالٍ، وبمعايير خاصة استطاع تحقيقها.
وتجسيدا لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وبمناسبة الذكرى السبعين للنكبة، أطلقت مؤسسة الفكر تقريرها العربي الحادي عشر للتنمية الثقافية تحت عنوان «فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع»، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة، كتاب التقرير، وشخصيات ثقافية وأكاديمية، والكثير من وسائل الإعلام العربية.
وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، انطلقت أمس في الظهران، أعمال المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بالمملكة، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، تحت عنوان «نحو فكر عربي جديد»، ويستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.
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