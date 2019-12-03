شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان نتائج «بيزا» الدولي لتقويم الطلبة والان نبدء بالتفاصيل
وشاركت فيه المملكة العام الماضي 2018م مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يبلغ عددها 37 دولة، مضافا إليها 42 دولة من قارات العالم المختلفة.
وتتضمن نتائج بيزا تصنيفا لمستوى التعليم بحسب المحكات المرجعية العالمية للمستوى المعرفي للطلبة، وينتظره صناع القرار وقيادات التعليم لقياس مدى نجاح جهودهم الرامية إلى تحسين التعليم. وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة تقويم التعليم والتدريب نايف العبدلي، بأن المملكة شاركت لأول مرة في بيزا عام 2018م، من بين 79 دولة، ويأتي الحرص على المشاركة في سياق الجهود الحثيثة لحكومتنا الرشيدة لتحسين جودة التعليم بالمقارنة بالأنظمة التعليمية المتقدمة، وما يتطلبه ذلك من ترسيخ ممارسة التقويم من خلال البرامج التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب محليا أو تنسق لها مع المنظمات الموثوقة دوليا.
وأضاف، إن «بيزا» يتميز عن غيره من البرامج والدراسات التقويمية بأنه يجمع المجالات الرئيسة للمعرفة، وهي: القراءة، الرياضيات، العلوم، وأنه مخصص لمن أعمارهم 15 عاما، باعتبار أن أغلب النظم التعليمية تقدم قبل هذا السن المهارات الأساسية اللازمة للفرد للاندماج الفاعل في المجتمع والأنشطة الاقتصادية، وكثيرا ما يكون التعليم إلزاميا حتى سن الخامسة عشرة.
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