شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مرشحي 60 وظيفة «حارس وزوجته» بمدارس مكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء 30 مرشحًا ومرشحة لشغل 60 وظيفة «حارس وزوجته» بصورة نهائية بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس «رجال - نساء»، التي استمرت لمدة عشرة أيام.

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم «إدارة الموارد البشرية»، «التوظيف» خلال ثلاثة أيام لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع إحضار أصل الهوية الوطنية و4 صور شمسية.