شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مرشحي 60 وظيفة «حارس وزوجته» بمدارس مكة والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم «إدارة الموارد البشرية»، «التوظيف» خلال ثلاثة أيام لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع إحضار أصل الهوية الوطنية و4 صور شمسية.
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