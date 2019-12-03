شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مركزا متقدما لـ «التقني» بمؤشر المعرفة العالمي والان نبدء بالتفاصيل
ويقيس المؤشر الوضع المعرفي على مستوى 136 دولة في العالم، بناء على تحليلات وبيانات من 150 مليون مصدر رقمي، مستخدما 23 لغة.
ويعتمد مؤشر المعرفة العالمي على 7 مجالات تشمل البيانات التمكينية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت العديد من المبادرات والبرامج النوعية لضمان جودة التدريب وتطوير مخرجاتها بما يلائم متطلبات سوق العمل، كما عملت على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال 30 شراكة إستراتيجية أبرزها مع أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء، كما عملت على التوسع في إنشاء المنشآت التدريبية وإضافة تخصصات مهنية وتقنية جديدة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة.
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