شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف موسمية لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان والحج والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسمي رمضان والحج لعام 1441. ويبدأ التقديم من الأول من ربيع الآخر المقبل ويستمر حتى آخر الشهر. وأوضح مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام سعود الرحيلي، أن الأنشطة تشمل «نشاط خدمة الطائفين والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام» بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

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