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وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

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انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أمس أنه سيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 /‏ 4 /‏ 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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