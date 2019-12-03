شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أمس أنه سيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير متعب
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