شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يبحث الموضوعات المشتركة مع قنصل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مع القنصل العام الإندونيسي بجدة د. محمد هيري شريف الدين، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه مع القنصل شريف الدين، خلال استقباله له بمكتبه أمس، الأحاديث الودية.