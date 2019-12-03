شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يدعو الشيخ صباح الأحمد لاجتماع مجلس «التعاون» الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقام بتسليم الرسالة لسمو أمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال سموه له أمس بقصر بيان. واطلع سمو أمير دولة الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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