شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلة بو بشيت تفوز بجائزة الصحافة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

فازت أمس، جريدة اليوم، ممثلة في الزميلة دانة توفيق بو بشيت، بجائزة منتدى الإعلام السعودي الأول فئة الصحافة الاقتصادية، عن موضوعها «قضية الصحة في بورصة شركات التأمين»، لتستكشف تقاطعات تسعير الصحة في مزاد تلك الشركات وتفاصيلها بشكل مفصل ومهني مميز.

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