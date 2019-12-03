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ديلي ميل تعرض لقطات مذهلة لملعب #الدرعية آرينا
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
التقط موقع ديلي ميل البريطاني، صورًا مذهلة لملعب الدرعية آرينا الذي يستضيف نزال أنتوني جوشوا مع أندي رويز، والذي صُمم خصيصًا لهذا الغرض، حيث يستضيف 15 ألف معجب للاستمتاع بليلة مثيرة في 7 ديسمبر.
تم بناء الساحة في الرياض بسرعة ملحوظة، حيث استغرق الأمر شهرًا ونصفًا فقط للبناء.
أثناء إلقاء نظرة على الساحة لأول مرة، قال رويز: إنه أمر رائع، لا أُصدق أنه بُني في غضون شهر ونصف فقط، إنه لأمر مدهش أن أقاتل هنا، سيكون نزالًا تاريخيًا حقًا وأعتزم صنع التاريخ هنا.
وتابع: عندما وصلت هنا لأول مرة، لم يكن أي من هذا هنا، لذلك فهو أمر لا يمكن تصديقه.
عندما تبدأ المعركة، يأمل جوشوا في استعادة بعض الكبرياء بعد خسارته أمام المكسيكي رويز، حيث سيقاتل لاستعادة أحزمة WBO و WBA و IBF و IBO التي فقدها بشكل مذهل أمام رويز جونيور، في ملعب ماديسون سكوير غاردن في يونيو.
بينما يدافع المقاتل المكسيكي رويز جونيور، عن الألقاب العالمية للوزن الثقيل التي فاز بها بشكل مثير من جوشوا في وقت سابق من هذا العام.
ووصل الملاكمان إلى الدرعية منذ يومين، استعدادًا للنزال العالمي والذي سيتحدد على إثره بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.
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