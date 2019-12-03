تمديد ساعات العمل ببعض مكاتب الأحوال المدنية

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة الأحوال المدنية تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتبها حول المملكة حتى الساعة الثامنة مساءً.

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وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر “تويتر”: إنه لمعرفة المكاتب المكلفة بالعمل في الفترة المسائية يمكن الاطلاع على نظام المواعيد الإلكتروني عبر أبشر.

في سياق متصل، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 100 موقع حول مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة وحملة (هويتي انتمائي) الهادفة للتعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

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