شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: خلافنا مع قطر ليس من اختصاصات «الطيران المدني الدولي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
بدأت أمس (الإثنين) في محكمة العدل الدولية بلاهاي، جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، على قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الصادر بتاريخ 28 يونيو 2018، القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.
وأكدت المملكة على موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كافة أنواع التهديدات، وبأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، كونه خلافاً ذا طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص منظمة الطيران المدني الدولي.
وأوضحت المملكة أن الدول الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حجبها، وتؤكد سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون للاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبيعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سيتخذون القرار الصائب.
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