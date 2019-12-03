شكرا لقرائتكم خبر عن أمن جدة يسيطر على شخص هدد بالانتحار من جسر الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سيطر رجال الأمن في جدة على شخص هدد بالقفز من جسر حي الفيحاء وسط جدة لأسباب لا تزال مجهولة.

وكانت غرفة العمليات الموحدة 911 قد تلقت بلاغا يؤكد وجود شخص ارتقى أحد الجسور وسط جدة، وشرع في التهديد بإلقاء نفسه لتباشر الأجهزة الأمنية الموقع، ونجحت دوريات المرور في تنظيم الحركة المرورية، فيما باشرت دوريات الأمن الحالة للسيطرة على الشخص، والذي رفض الامتثال لرجال الأمن والنزول لتتدخل فرق الدفاع المدني والذي نجح أفراده في مغافلة الشخص، ليتم دفعه من أسفل الجسر نحو الطريق العام لتقوم دوريات الأمن بالسيطرة عليه واقتياده نحو الجهة المختصة.

و لا تزال الأسباب التي دفعته للتهديد بالانتحار مجهولة.