هكذا توفى رجل أعمال سعودي دعا لنصرة إسرائيل خلال عدوانها (شاهد)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام في المملكة العربية السعودية، بوفاة المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال المثير للجدل السعودي خالد الأشاعرة، إثر إصابته بنوبة قلبية، تم على اثرها نقله الى المستشفى القريب.

وعرف عن الأشاعرة دعوته الصريحة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومهاجمته للتيارات الإسلامية، كما أنه نشر تغريدة العام الماضي خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة يدعو فيها بـ"النصر لبني إسرائيل"، وقد علق على تصريحه هذا في قناة بي بي سي بالقول إن "قضية فلسطين غير مقدسة والفلسطينيون قتلة ومرتزقة".

​وعلق في ذات العام على تغريدة للإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، ودعا فيها لـ"الطيارين الإسرائيليين أن يسددوا رميهم" وهم يقصفون من سماهم "مرتزقة إيران في سوريا".

ونعى ناشطون ووسائل إعلام محلية سعودية رجل الإعمال الأشاعرة وذكروا بتغريداته التي نشرها على حسابه في "تويتر"، وقالوا إنها جسدت مواقفه "الوطنية وولاءه لدينه وقيادته"!