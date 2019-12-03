بالصور.. انطلاق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الإماراتي الـ48

انطلق مساء يوم الإثنين الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار ”إرث الأولين“. وأقيم الاحتفال الرسمي في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.
وشهد فعاليات الاحتفال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقالت وكالة ”وام“: إن ”الاحتفال الرسمي هذا العام سلط الضوء على موروث الأجداد والقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال قصص جسدها نحو 900 عارض على منصة أنشئت خصيصًا للعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع وذلك أمام جمهور كبير ضم 20 ألف شخص“.
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