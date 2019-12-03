الديوان الملكي: الصلاة على جثمان الأمير “متعب بن عبدالعزيز” غدا الثلاثاء بالرياض

أوضحت مصادر أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير متعب بن عبدالعزيز، الذي وفاته المنيّة اليوم الأثنين، ستُقام عصر غد الثلاثاء بالرياض في جامع الإمام تركي بن عبد الله بحسب صحيفة “المرصد”.
يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ . تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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